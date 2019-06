ANGRI - Barone e l'Angri, ancora insieme appassionatamente: "Arrivare ad Angri, condividere un percorso sportivo, sentirsi parte integrante della comunità. Per Emanuele Barone la città che lo ha accolto, garantendogli un lavoro, è diventata negli anni la SUA città. Per lui è arrivata una nuova riconferma, per scelta societaria e per una sua precisa volontà di restare, perché il GRIGIOROSSO di entra nel CUORE".

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA