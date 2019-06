Hermes Casagiove, la retrocessione arriva dal dischetto

PALMA CAMPANIA - L'Hermes Casagiove retrocede in Prima Categoria. Non è bastata la salvezza sul campo, la retrocessione è arrivata nel play out aggiuntivo con la Temeraria San Mango, oltretutto nel modo più doloroso: ai calci di rigore, dopo il 2-2 maturato nei tempi supplementari. Al 25' del primo tempo si portano avanti i giallorossi grazie alla rete di De Gennaro, sfiorando il raddoppio con De Matteo e Macciocchi, peccando però di precisione. Nella ripresa la Temeraria San Mango parte meglio, trovando il gol del pari al 55' grazie a Carmando, lesto a sfruttare una disattenzione difensiva giallorossa: 1-1. L'Hermes Casagiove rimane anche in dieci uomini per l'espulsione di Longobardi dopo un brutto intervento, con i 90' regolamentari che terminano 1-1. Nei supplementari è ancora De Gennaro a regalare un insperato vantaggio nonostante l'inferiorità numerica, presentandosi a tu per tu con il portiere freddandolo per il gol del 2-1. Al 110', però, una sanguinosa palla persa dai giallorossi si tramuta nell'occasione per Melchiorre di realizzare la rete del 2-2, con la gara che va ai calci di rigore: dal dischetto sono decisivi gli errori di Abate, Setale e D'Alterio, che consegnano la vittoria, ma soprattutto la salvezza, alla Temeraria San Mango.