Giugliano, il club conferma 11 giocatori per la serie D: manca Dino Fava

GIUGLIANO - Il Giugliano, ottenuta la promozione in D che mancava da anni, sta progettando la prossima stagione: "Si lavora duramente per la stagione che verrà, quella 2019/2020 con il Giugliano chiamato a fare un grande campionato per il ritorno in Serie D dopo 11 anni ed una IV Serie che mancava dall’anno prima e che all’epoca era la scomparsa C2. Prima di proiettarci al nuovo campionato, vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questa stagione meravigliosa, a questa stagione storica che resterà a lungo nella memoria dei tifosi giuglianesi e che non faranno parte del progetto il prossimo anno. Il presidente Sestile prova rispetto per ognuno dei giocatori che hanno fatto parte di questa gloria e augura a tutti il meglio".

I confermati

Il comunicato prosegue: "Per il prossimo anno abbiamo una base molto solida e vogliamo ripartire da questo zoccolo che ha conquistato la promozione: Marco Mola continuerà a difendere i nostri pali, con lui tra gli under, ci saranno anche Armando D’Angelo, Antonio Mennella e Gianluca Capone che torna dal prestito semestrale all’Albanova. Zoccolo duro anche tra gli uomini di esperienza che questa categoria difficile l’hanno giocata per tanti anni, come Paolo Sardo, Rosario Di Girolamo, Crescenzo Liccardo, Antonio Tarascio, Salvatore Bacio Terracino (che vestirà questa maglia per la terza stagione di fila, unico da quando è tornato il calcio a Giugliano), Tommaso Manzo e Vincenzo Caso Naturale. La Serie D ci aspetta dopo i festeggiamenti di quest’anno, tutti insieme verso un nuovo traguardo". Spicca l'assenza del 42enne bomber Dino fava Passaro, che nonostante l'età avanzata è stato il bomber principe dell'Eccellenza e uno degli artefici della promozione.

