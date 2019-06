Frattamaggiore, conferma anche per Ciampi

FRATTAMAGGIORE (NA) - Prosegue la pianificazione della prossima stagione in casa Frattamaggiore. Dopo Sparano, confermato per il prossimo anno calcistico anche il difensore Marco Ciampi. Questo l'annuncio sulla pagina Facebook del club: "Confermato un gladiatore della linea arretrata. Dopo Sparano, seconda riconferma per i nerostellati! L'eroe del gol al 95' col Gladiator Marco Ciampi farà ancora parte della legione frattese sotto gli ordini del comandante Andrea Ciaramella, per una linea arretrata che darà battaglia!".