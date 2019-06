Audax Cervinara, il nuovo allenatore è Ferraro

CERVINARA - L'Audax Cervinara ha annunciato "di aver raggiunto un accordo con Pasquale Ferraro a cui sarà affidata la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2019/2020. Per Mister Ferraro, come facciamo intuire nell’introduzione, si tratta di un ritorno dopo aver sfiorato la serie D nell’indimenticabile stagione 2017/2018 persa solo in finale contro la Folgore Selinunte. Per una persona come Pasquale Ferraro, innamorato dei nostri colori, sarà semplice mettersi al servizio dell’Audax con ambizione, determinazione e soprattutto mettendo il cuore in tutte le scelte che farà. Solo così si possono raggiungere gli obiettivi che verranno prefissati e sappiamo che lui rappresenta la persona giusta per ripartire al meglio ed imporre i nostri colori sui campi della Campania. Il Presidente, la Dirigenza e Cervinara tutta augurano al neo allenatore un buon lavoro e il raggiungimento delle più grandi soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo incarico".