ANGRI - In casa dell'Angri si guarda al futuro: "La società ha riconfermato quattro calciatori under. Si tratta dei difensori Luigi Montuori e Giulio Volpe, del centrocampista Christian Sarno e del portiere Piero Calabrese. Ai giovani atleti angresi un grande in bocca al lupo per la prossima stagione. Impegno, sudore e risultati alimentano un sogno!" recita il comunicato ufficiale sul sito del club biancorosso.

