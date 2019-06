Portici, a centrocampo confermato Nappo

PORTICI - Il Portici non si vuole fare trovare impreparato per la stagione che verrà, e puntella la propria linea mediana con un rinnovo importante: "Prima, importante, riconferma nel Portici: si tratta del Centrocampista Giovanni Nappo. Autentico trascinatore del centrocampo azzurro, Nappo ha disputato nell’ultima stagione, culminata con lo storico approdo ai Play Off, 31 partite condite da 3 reti. La società e tutto l'apparato dirigenziale rinnovano un grande in bocca al lupo al centrocampista porticese".

