Frattamaggiore Calcio, Cristarelli è il nuovo ad

FRATTAMAGGIORE - La Frattese Calcio comunica di avere affidato a Carlo Cristarelli l’incarico di Amministratore Delegato della Società. Si va così a rafforzare la struttura dirigenziale, anche nella prospettiva di consolidare un modello sempre più “aziendale” di fare calcio, condizione essenziale per alimentare un progetto che voglia avere continuità nel tempo. A Carlo Cristarelli sarà affidato il coordinamento e la supervisione della gestione economica, amministrativa ed organizzativa della Società, assumendo il ruolo di raccordo tra la proprietà e il management, sia dirigenziale che tecnico.

Cristarelli, prime parole da nerostellato

Questa la prima dichiarazione del nuovo AD nerostellato: “Ringrazio il Presidente Rocco D’Errico e tutti i Soci per la grande opportunità che mi concedono. Entro in questa nuova famiglia in punta di piedi, con tanta umiltà e con la speranza di portare un contribuito alla crescita di un progetto che è già fondato su solide basi. È incredibile la carica di passione che ho trovato in questa Società, che ha avuto la forza di avviare subito la programmazione della nuova stagione per andare a prendersi quello che solo la sfortuna le ha negato nello scorso campionato… Frattamaggiore deve essere fiera di questa Società ed io sono sinceramente onorato di poterne far parte!”.

