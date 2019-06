Turris, i biancorossi festeggiano un doppio rinnovo

TORRE DEL GRECO - La Turris non si ferma, continuando a lavorare sulle conferme: oggi è la volta del centrocampo. "La Asd Turris Calcio comunica i rinnovi dei calciatori Daniele Franco e Raffaele Fabiano. Franco, ribattezzato dagli stessi compagni "il professore" aveva in testa solo la Turris: 'Fin dal giorno dopo la finale Play off, il mio unico desiderio era quello di restare alla Turris indipendentemente dalla categoria che andremo a disputare. Il mio desiderio si è avverato grazie al Presidente Colantonio e a tutta la società. Ci metteremo a lavoro per tornare a far divertire i nostri tifosi, dalla prima all'ultima giornata, poi sei il sogno proibito che neanche voglio nominare, si avverasse, sarà ancora più bello' confessa emozionato. Da un professore ad un lottare il passo è breve. Raffaele Fabiano, classe 2000, resterà a combattere e a macinare chilometri, per la Turris. Scoperto da Franco Fabiano, il piccolo, grande calciatore corallino strapperà ancora gli applausi del "Liguori".

