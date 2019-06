Salernum Baronissi, ufficiale il ritorno di Pisapia

Salerno - Il Salernum Baronissi riabbraccia Gianmarco Pisapia. È ufficiale il ritorno dell'estremo difensore, prelevato dal Centro Storico Salerno. Questa la nota del club con le parole del nuovo acquisto: "Salernum Baronissi comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive per la stagione 2019/20 di Gianmarco Pisapia, estremo difensore proveniente dal Centro Storico Salerno. Per Pisapia si tratta di un ritorno alla corte di patron La Marca dopo i due anni trascorsi dal 2015 al 2017. Le sue prime parole:”Sono molto felice di essere tornato ad indossare la maglia del Salernum Baronissi. Ho accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida sia per il rapporto che mi lega al Presidente La Marca che per gli obiettivi stagionali da perseguire. Il direttore sta allestendo un rosa competitiva e cercheremo di dare il massimo sia in coppa che in campionato . Spero di contribuire al raggiungimento di obiettivi importanti. La società, il presidente La Marca e tutto lo staff dà il benvenuto al nuovo numero uno della squadra".