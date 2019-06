Costa d'Amalfi, tris di conferme: Pisapia, Catalano e Senatore

Amalfi - La nuova stagione del Costa d'Amalfi riparte con tre importanti conferme. È ufficiale, infatti, la permanenza per la prossima annata calcistica d'Eccellenza di Marco Pisapia, Francesco Catalano e Mario Senatore. Questo il comunicato del club: "La FC COSTA D’AMALFI comunica di aver raggiunto un accorto di rinnovo con Marco Pisapia, Francesco Catalano e Mario Senatore. Tre ragazzi dalle grandissime qualità, tre calciatori che riteniamo importanti per il nostro progetto di crescita. Per i primi due parliamo di calciatori che in questi anni hanno dimostrato grandi capacità tecnico tattiche, fornendo prestazioni sempre all’altezza, e crescendo anche sotto il profilo dell’esperienza. Mario, invece, si è rivelata una piacevole scoperta, un giocatore duttile e che ha sempre applicato qualità a quantità. Siamo felici di averli ancora con noi nella prossima stagione, certi che insieme a loro, ed a tutti gli altri, possiamo crescere ancora e raggiungere gli obiettivi sperati".