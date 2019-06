Turris, difesa blindata: restano Di Nunzio, Esempio e Riccio

Torre del Greco (Na) - La Turris programma la nuova stagione calcistica confermando in blocco il reparto difensivo. C'è l'ufficialità, infatti, della permanenza di quattro calciatori. Si tratta di Francesco Di Nunzio, Stefano Riccio e gli under Giuseppe Esposito e Stefano esempio. Questo il comunicato del club corallino: "La Asd Turris Calcio comunica di aver rinnovato gli accordi con i calciatori Francesco Di Nunzio, Stefano Riccio e gli under Stefano Esempio ('99) e Giuseppe Esposito ('01). Professionista a tutto tondo Francesco Di Nunzio che non ha mai preso in considerazione l'idea di lasciare la Turris. "Il presidente, il direttore Primicile, gente fantastica. Il mio unico pensiero era ed è la Turris. Ci sono bastati pochissimi minuti e una stretta di mano. Abbiamo un lavoro da portare avanti e vogliamo fare bene sia che dovessimo disputare la D che la C". Sulla stessa lunghezza d'onda Stefano Riccio. Storica la sua rete contro il Bari, che fece esplodere il "Liguori". "Non ho preso in considerazione nessuna offerta. A dire il vero neanche mi interessava sapere chi mi ha cercato. Ringrazio la società e lo staff tecnico per avermi riportato alla Turris". Accanto ai navigati ed esperti difensori, poi i giovani. Esempio ed Esposito, prodotti del settore giovanile della Turris, avranno ancora la possibilità di crescere e migliorare, anche se Stefano Esempio, alla terza stagione in maglia corallina, sarà un under solo sulla carta. A tutti, la società augura buon lavoro".