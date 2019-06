Marcianise, è a rischio il futuro della società

MARCIANISE - Tramite un comunicato, il Marcianise ha espresso la preoccupazione della società, in vista della prossima stagione.

"Il 7 aprile scorso e? terminata la stagione calcistica che ha visto l’U.S. Marcianise primeggiare e conquistare la vittoria del campionato e della Coppa Campania.

Due mesi trascorsi dalla societa? a organizzare e programmare la prossima stagione nel solco delle precedenti, con la volonta?, cioe? di dare alla citta? una squadra competitiva e riportare allo stadio i tifosi.

Programmare vuol dire anche valutare le potenzialita? e cercare gli apporti che permettano ancora una volta di disputare un campionato importante, di vertice, quello che Marcianise merita.

Con la medesima coerenza che ha contraddistinto il percorso di questa societa? in questi due anni, la stessa ha valutato che purtroppo mancano le premesse necessarie e che dovrebbero esserci in una citta? sede di un distretto industriale e commerciale tra i primi del mezzogiorno d’Italia, e nessuna risposta concreta e? stata ottenuta nonostante i piu? che lusinghieri risultati ottenuti in cosi breve tempo.

In particolare dopo una serie di riunioni ed incontri, constatato quanto sopra rappresentato, il Gruppo Buonpane si vede, suo malgrado, costretto a terminare la sua attivita? in seno all’U.S. Marcianise.

Le difficolta? sono inoltre acuite dalla fuoriuscita di uno dei maggiori sponsor delle passate stagioni.

Rimane accesa in noi la speranza che qualcosa si muova, nel solo interesse di Marcianise e della sua squadra di calcio, con lo spirito vero e sincero di continuare questa avventura.

Qualsiasi soluzione sara? benvenuta, senza preclusioni e condizioni, ma solo nell’intento di non spegnere la luce che in due anni abbiamo riacceso e fatto splendere con passione ed onore".