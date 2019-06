San Tommaso, il nuovo presidente è Marco Cucciniello

SAN TOMMASO - il San Tommaso si rifà il look in vista della prossima stagione: non parliamo della composizione della rosa, bensì dei quadri dirigenziali: "L’A.C.D. San Tommaso Calcio, è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi l’organigramma societario per la stagione sportiva 2019-2020, che vedrà i grifoni partecipare per la prima volta al campionato di Serie D.

Organigramma:

Presidente: Marco Cucciniello

Direttore Generale: Annino Cucciniello

Direttore Sportivo: Antonio Dell’Annunziata

Responsabile Area Tecnica: Franco Del Gaudio

Responsabile Comunicazione: Francesco Falzarano

Responsabile Marketing: Pino Curto

Team Manager: Vincenzo Musto

Addetto all’arbitro: Carlo Palatucci

Segretario Generale: Giuseppe Guerriero

Magazziniere: Ciro D’Argenio

L’allenatore della Prima Squadra, come già comunicato sarà Stefano Liquidato"

