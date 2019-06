Angri, ufficiale: Borrelli apre il mercato in entrata

ANGRI - Primo arrivo in casa dell'Angri. Si tratta del centrocampista Paolo Borrelli, classe '92. Cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia con 3 presenze in Coppa Italia in prima squadra, approda in Serie D, in Umbria, dove in due anni mette a segno 10 reti. Ancora in D ha vestito la maglia del Nola, siglando 4 gol. Tanta Eccellenza negli anni successivi: due anni a San Giorgio, intervallati da esperienze in Basilicata e Umbria, dove in totale realizza 16 reti. Due stagioni poi ad Ottaviano (14 gol complessivi), dove contribuisce alla vittoria del campionato di Promozione e milita l'anno successivo nel campionato di Eccellenza.

