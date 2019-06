San Giorgio, Allievi vincenti ai rigori: sarà finale di coppa Campania

SECONDIGLIANO - Sesta vittoria consecutiva degli Allievi di mister Matrullo che sbancano anche lo Stornaiulo e approdano in finale di Coppa Campania 2018/19. Sabato o domenica, su decisione del Comitato Regionale e su campo neutro, sarà aggiudicata la prestigiosa Coppa tra il San Giorgio 1926 e la vincente tra la Virtus Avellino e l’Alma Verde di Quarto. Sotto una canicola asfissiante agli ordini del signor Pugliese di Frattamaggiore, per il penultimo impegno della stagione, scendono in campo due squadre in formazioni largamente decimate per infortuni, squalifica e motivi vari. L’alta posta in palio non ammette scusanti e i 22 al fischio d’inizio si battono con la solita determinazione per la conquista del pass per il match decisivo.

Novanta minuti senza gol, poi la lotteria

Passano sette minuti ed è il San Giorgio con Cammarota di testa a sfiorare il bersaglio grosso mettendo oltre la traversa di Spina. Al 24’ gran tiro di De Marco dalla media distanza e grossa prodezza di Piazza che salva la porta. Ancora un pericolo per la porta granata, un minto dopo, con un invitante traversone dalla destra non raccolto al centro dell’area. Al 28’ sono gli ospiti con capitan Scafaro su punizione dalla trequarti a chiamare in causa Spina che esce dai pali e respinge a pugni uniti al centro dell’area; riprende Cammarota e mette di poco oltre la traversa. A un minuto dal termine della prima frazione di gioco sono ancora i padroni di casa ad andare vicino al gol con un gran tiro di La Porta dalla destra che si sciaccia all’incrocio dei pali di Piazza. Si va al riposo sul doppio zero e al ritorno in campo mister Matrullo manda in campo Dello Iacovo al posto di Imperato. Al 35’ punizione dal limite di Dello Iacovo con Spina che si esalta in angolo. Al secondo minuto di recupero Rossi manca clamorosamente il vantaggio di testa davanti alla porta Piazza. A reti inviolate, il signor Pugliese emette il triplice fischio e si va direttamente alla lotteria dei calci di rigore. Ad aprire la serie dei primi cinque penalty è De Marco che mette oltre la traversa per l’Academy; il primo coraggioso per il San Giorgio è capitan Scafaro che trasforma imparabilmente seguito dagli infallibili compagni Di Micco, Russo, Piazza (portiere contro portiere con un coraggioso cucchiaio) e Dello Iacovo che completano la cinquina e fissano il risultato sul 3 a 5 che assegna il pass per la finale ai ragazzi di Matrullo che fanno festa in campo con il pensiero alla Coppa.

