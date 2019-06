Acerrana, ufficiale: Luciano Curcio è il nuovo allenatore

Acerra - "La Polisportiva Acerrana 1926 comunica di aver ingaggiato per la guida tecnica Luciano Curcio. Lo storico difensore classe '77, indimenticato capitano del Toro, ha vestito per tre stagioni la casacca granata, militando prima nell'Acerrana di mister Di Liddo, poi vincendo un campionato di Promozione con Castaldo in panchina e salvandosi in Eccellenza sotto la guida di Raffaele Di Pasquale. Dopo l'esperienza granata, una stagione al Gladiator e una alla Mariglianese, poi un infortunio e a metà 2016 il conseguimento del patentino di allenatore Uefa B.

Allenatore in seconda nella sua Portici, poi l'esperienza vittoriosa ad Afragola e una breve ma intensa col Granata in serie D. "Sono onorato di far parte di questo progetto! - Le prime parole del nel allenatore della Polisportiva Acerrana 1926 - Non ci poteva essere inizio migliore che iniziare a casa mia! Non sono residente ad Acerra, qui ho lasciato il cuore, mi sento a casa; non faccio promesse, chiunque mi conosce sa che mi piace far parlare il campo e come ho sempre fatto daró tutto me stesso per questa maglia. Spero di essere all'altezza di questo compito, io e il mio staff non vediamo l'ora di iniziare. Forza Toro sempre"