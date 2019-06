Arzanese, ecco Brandi e Cimminiello

ARZANO - Si muove il mercato dell'Arzanese: la società del presidente Pellino ha annunciato l'arrivo del portiere classe 1989 Raffaele Brandi. Queste le prime dichiarazioni: "È un grande onore per me. I miei genitori sono entrambi arzanesi e sono cresciuto qui, ho mosso i primi passi nel calcio proprio nella Scuola Calcio Arzano 99, quindi per me è un bel motivo d’orgoglio essere biancoceleste da oggi”. Arriva anche Vincenzo Celentano, nel ruolo di team manager: ”Sono veramente emozionato di entrare in una società storica come l’Arzanese - ha dichiarato - Ho visto la loro trafila nel Calcio di alto livello e non posso che essere affascinato dall’ambiente. Spero che i nostri tifosi possano tornare a godersi i biancocelesti nel loro stadio, il Sabatino De Rosa”. La società ha annunciato anche il terzino destro classe '99 Francesco Cimminiello. Queste le due dichiarazioni: "Mi sento pronto, ma soprattutto felice di intraprendere questa nuova, importante esperienza. Ho solo da ringraziare l’US Arzanese 1924 per avermi accolto con entusiasmo, sono carico per raggiungere con la squadra gli obiettivi prefissati".