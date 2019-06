CASTEL SAN GIORGIO - Il Castel San Giorgio ha annunciato l'arrivo del centrocampista Guido D'Attilio: "Altro botto in casa Asd Castel San Giorgio che si assicura le prestazioni del centrocampista Guido D'Attilio, ex Avellino, esperienze con Agropoli e Racing Roma in serie C. Benvenuto Guido".