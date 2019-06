Marcianise, confermati il tecnico Valerio e capitan Famiano

MARCIANISE - Piovono conferme in casa Marcianise, che ha anche annunciato l'iscrizione al campionato di Eccellenza. La prima conferma per la prossima stagione è stata quella del capitano Pietro Famiano, una conferma, come si legge nel comunicato del club, "fortemente voluta tra gli altri dal Vice Presidente Giuseppe Iannotta". Il Marcianise, prosegue la nota, "riparte dal suo perno fondamentale sia in campo che fuori dal campo". E' stata anche riconfermato il tecnico Angelo Valerio, assieme al vice Michael Steraro: "Veri e propri trascinatori della precedente fantastica stagione - si legge nel comunicato - i due professionisti di Caserta sono felici di continuare a Marcianise in un campionato, l’Eccelenza, che non hanno mai affrontato da tecnici. Ai due allenatori in questi mesi sono pervenute tante offerte ma così come il capitano Famiano, hanno sempre dato priorità al Marcianise".