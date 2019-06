Faiano, arriva il centrocampista Giordano

PONTECAGNANO FAIANO – Tramite un comunicato, il Faiano ha annunciato "l’ingaggio del calciatore Giulio Giordano. Nato a Napoli e di ruolo centrocampista, il classe 1997 ha un passato negli Allievi Nazionali dell'Ischia L'anno successivo Giordano esordisce nel campionato di Eccellenza con la Puteolana per poi trasferirsi nella massima categoria regionale siciliana con la Folgore Selinunte. Successivamente, sempre sull’isola, veste le maglie delle compagini del Mazara del Vallo e del Castelbuono. Finita l'esperienza siciliana, Giordano ritorna in Campania passando prima per la Scafatese di mister Macera, dove conquista il campionato di Promozione, e nell’ultima stagione al Positano. Ulteriore rinforzo per la squadra di Turco, che si dota di un centrocampista dinamico che darà man forte alla causa biancoverde".