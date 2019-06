Maddalonese, ritorna Ferraro. Riconfermato Desiato

MADDALONI - Sette nomi annunciati dalla Maddalonese, tra i quali un ritorno di esperienza, una conferma di qualità e un pacchetto di giovani pronti per il prossimo campionato. Il ritorno è quello del terzino destro classe ’85 Filippo Ferraro, già in granata quattro stagioni fa. “Le grandi motivazioni di questa società – afferma Ferraro – sono state decisive nella scelta di tornare a vestire la maglia della mia città. Maddaloni deve rispettare la sua grande tradizione calcistica e speriamo di scrivere qualcosa di bello proprio in questa stagione speciale che celebra il glorioso Centenario. Sarebbe un regalo fantastico per i tifosi che supportano i calciatori con infinita passione. Soprattutto sarebbe un regalo che ricompenserebbe tutto l’amore e i sacrifici che sta compiendo il Presidente”. La società ha anche annunciato la conferma del centrocampista classe ’96 Domenico Desiato. Infine, cinque under che entrano in prima squadra, questo l'annuncio: "Giovani cresciuti nella juniores che, nella passata stagione, hanno già ottenuto “gettoni” nel campionato di Promozione, oltre ad aver disputato un ottimo torneo “Under 19” con accesso ai playoff sfumato solo per differenza reti. Potrebbe essere una stagione importante per Ivan De Lucia (centrale di difesa, classe 2001), Giovanni Grauso (terzino sinistro, classe 2002), Nicola Farina (terzino destro, classe 2001), Salvatore Del Monaco (centrocampista, classe 2002) e Michele Di Vico (centrale difesa, classe 2000)".