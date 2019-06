Marzano, bomber Nappi riconfermato

MARZANO - Il Marzano ha annunciato la riconferma dell'attaccante Aniello Nappi: "Classe 1986. Nel suo palmares: l’esordio in Serie A con il Napoli. Cavese e Palmese in C2. Esperienze in Serie D con Avellino e Savoia. E ancora anni ed anni di campionati di Eccellenza e Promozione in tanti stadi campani. Dopo aver traghettato la compagine valligiana nella storica cavalcata della I Categoria, Nello Nappi guiderà l'attacco dell'A.S.D. Marzano anche nel prossimo campionato di Promozione. La riconferma del bomber è il nostro primo grande e vero colpo di mercato!".