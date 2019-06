Calpazio, ufficiale: in panchina il tandem Marino-Venturiello

Capaccio (Sa) - Il Calpazio comincia a pianificare il prossimo campionato partendo dalla panchina. È ufficiale, infatti, la nomina della coppia Massimo Marino-Francesco Venturiello come nuovi allenatori del club. Lo annuncia la società con questo comunicato ufficiale: "L’ASD Calpazio comunica di aver affidato alla coppia Massimo Marino-Francesco Venturiello, la guida tecnica della squadra di Capaccio Capoluogo, per la stagione 2019/2020. L’ufficialità è arrivata al termine della riunione societaria, alla presenza del presidente Angelo Di Giovanni, del vicepresidente Franco Guglielmotti, del direttore sportivo Vito Monzo; del dirigente storico Attilio Taddeo e dei soci del club. Per Massimo Marino, promozione a capo allenatore dopo una vita da vice, sempre nella squadra capaccese: nelle ultime stagione è stato il secondo di Gaetano Voza, il trainer che ha lasciato la Calpazio dopo cinque anni. Marino ha iniziato ad allenare proprio con il team granata, nella stagione 94/95. Francesco Venturiello è reduce da ottimi risultati alla guida di settori giovanili, dove ha dimostrato tutto il suo valore alla guida di giovani atleti, con la scuola calcio ASD Battipaglia e con la juniores del Volcei Buccino, con il record di punti nella regular season e un esaltante cammino nella fase eliminatoria. Il tecnico battipagliese aveva già lavorato con la Calpazio, alla guida della juniores, nella stagione 2016/2017, con la vittoria del proprio girone, sfiorando poi le semifinali regionali. Ufficializzata la nuova guida tecnica, la dirigenza è ora al lavoro per costruire il nuovo organico, in vista del prossimo campionato di Promozione".