Pol.Santa Maria, ecco De Marco

Castellabate (Sa) - Gradito ritorno in casa Polisportiva Santa Maria. I cilentani, infatti, riaccolgono Carmelo De Marco, attaccante classe 1991. Aveva già indossato la maglia giallorossa, ma nelle ultime due stagioni ha militato prima nella Sanmaurese, poi nel Velina. Questo l'annuncio ufficiale del club: "Professione, bomber. Torna “a casa”, a Santa Maria di Castellabate, Carmelo De Marco, che ha già vestito la maglia della Polisportiva Santa Maria 1932 in Promozione. Classe 1991, cilentano doc, di Vallo della Lucania, De Marco si è messo in mostra nelle ultime due stagioni, a suon di gol, con la Sanmaurese e con il Velina. “Tornare a casa è sempre bello. La Polisportiva è una famiglia stupenda: dal presidente Tavassi al figlio Alfonso, dal dg Alberico Guariglia al mio amico Gerardo Tavola, senza dimenticare un pubblico sempre affettuoso e caloroso” sono le prime parole di De Marco. “Sono felice di poter vestire nuovamente questa maglia – conclude De Marco – Conosco già qualcuno per averci giocato insieme, oltre al fatto che siamo amici anche fuori dal campo. Spero di fare bene e di contribuire a fare un bel campionato. Insieme di toglieremo delle belle soddisfazioni”.