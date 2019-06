Giugliano, rinforzo a centrocampo: preso Ruggiero

Giugliano - Rinforzo a centrocampo per il Giugliano. È ufficiale, infatti, l'arrivo in gialloblù di Giuseppe Ruggiero, mezz'ala classe 1993, alla Nocerina la stagione scorsa. Questo il comunicato del Giugliano: "Un centrocampista totale alla corte di mister Agovino, voluto fortemente dal presidente Salvatore Sestile. Ruggiero è una mezz'ala in grado di giocare indistintamente anche come quarto o quinto di centrocampo sia a destra che a sinistra, oppure come ala destra. Il calciatore nell'ultimo anno è stato titolare inamovibile alla Nocerina dove con 11 gol è risultato uno dei centrocampisti più prolifici dell'intera Serie D. Carriera sfavillante per il classe '93 con un esordio anche nella massima divisione slovena con la maglia del Gorica, ma scuola Juventus dove è stato il cardine del centrocampo di una grande giovanile bianconera, con calciatori del calibro di Rugani, Spinazzola e Sørensen. Dopo l'esperienza bianconera, arriva la Pro Vercelli, l'Ascoli ed il Cuneo in C1 prima della Serie D. Tre ottime stagioni con Savona, Argentina ed appunto Nocerina, la miglior stagione in carriera. Tantissime proposte in D ed in C per Ruggiero che ha voluto fortemente la gloriosa maglia del Giugliano con il Presidente Sestile che ci tiene a ringraziare Emanuele Marzocchi, agente di Ruggiero".