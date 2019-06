Acerrana, ufficiale: ecco il difensore Rivetti

ACERRA - Con una nota ufficiale l'Acerrana ha annunciato l'accordo con il difensore Raffaele Rivetti: "Per il centrale classe '83 trattasi di un ritorno in granata dopo l'annata 2012/2013 in Eccellenza sotto la guida di Di Pasquale e nel 2015/2016 nell'anno dello spareggio col Casoria. Il roccioso calciatore del reparto arretrato, vanta un curriculum molto importante: cresciuto nella primavera del Napoli dove per sua sfortuna ha sfiorato l'esordio in cadetteria con la prima squadra; esperienza importante al Melfi in C2 e poi tanta serie D con le maglie dell'Ostia Mare, Sorianese Nardó e Pomigliano.

Svariati campionati anche nell'Eccellenza con Volla, Ercolanese, Mariglianese, Procida, Real Forio, Terracina, Potenza, Entella, Montorio e Città di Castello e appunto con la maglia granata, squadra della sua città. Campionati importanti in Promozione a Barano, Teano, Comprensorio Casalnuovese nell'annata trionfale della vittoria del campionato ed infine lo scorso anno a Cardito". "Ci tenevo tanto ad indossare ancora una volta questa gloriosa maglia! Ho l'entusiasmo di un bambino, sono contentissimo di essere ritornato a casa! - Le prime parole emozionate del neo difensore del toro - Calcisticamente parlando era il mio ultimo desiderio, anagraficamente non sono un giovanotto e anche se sto bene fisicamente non volevo perdermi la prima stagione lontani dal Comunale con l'esordio presso la nuova struttura dell'Arcoleo. Non vedo l'ora di iniziare, spero passino presto queste vacanze, forza Toro!".