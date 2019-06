Frattamaggiore, Amorosetti nuovo tecnico dopo il divorzio con Ciaramella

FRATTAMAGGIORE - Ciro Amorosetti è il nuovo allenatore del Frattamaggiore. Dopo aver annunciato in precedenza la risoluzione consensuale col tecnico Ciaramella e il suo staff (oltre alle dimissioni del ds Ozzella), la società nerostellata ha annunicato l'allenatore ex Quarto, Virtus Carano, Casoria, Giugliano, Mondragone, Boys Caivanese. Queste le sue prime parole: "Sono entusiasta ed orgoglioso di aver raggiunto una piazza cosi importante del calcio campano e nazionale. Ho sempre avuto la fortuna di allenare in città importanti e una piazza storica come quella di Frattamaggiore mi mancava. Sono consapevole che le aspettative sono alte, raccolgo una eredità pesante, quella di un allenatore che qui ha fatto grandi cose, ma spero di poter trasmettere a tutti l’entusiasmo e la carica che porto con il mio nuovo corso. Quello che ci aspetta sarà un campionato duro e logorante. Ci saranno quattro gare in più rispetto agli altri anni e dovremo battagliare anche in Coppa Italia. Sono una persona di poche parole, a cui piace stare in campo e lavorare con serietà ed applicazione. Non mi piace fare promesse, ai tifosi dico solo che darò tutto me stesso in questa nuova esperienza e che l’impegno di certo non mancherà mai. Proverò a trasmettere senso di appartenenza ed unità di intenti a tutti i calciatori. Conosco gran parte della rosa, che ritengo ampiamente all’altezza della situazione, composta da giocatori di primissima fascia. Vedremo, di concerto con la società, se puntellarla ulteriormente ma, ripeto, sono molto soddisfatto di tutti i calciatori ingaggiati sino a questo momento”.