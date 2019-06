Angri, annunciato l'arrivo del centrocampista Maio

ANGRI - L'Angri ha annunciato che Antonio Maio, "classe '93, vestirà la maglia grigiorossa per la stagione 2019/2020. Centrocampista duttile e di qualità che può occupare qualsiasi posizione, da mediano al più congeniale regista avanzato. Cresce nelle giovanili della Paganese, per poi spostarsi in altre squadre. In Eccellenza, con la Cavese, contribuisce alla vittoria del campionato. Poi 2 anni con la Virtus Scafatese, dove ritrova la vittoria del Girone B di Eccellenza alla seconda stagione. Il campionato seguente milita in Serie D per poi ritornare in Eccellenza con la Scafatese 1922 con sconfitta nella finale dei PlayOff. Ultimi tre anni a Castel San Giorgio, ancora in Eccellenza. Calciatore esperto della categoria, con quasi 150 presenze, Maio potrà sicuramente dare il suo contributo con la maglia grigiorossa elevando il tasso tecnico del centrocampo".