Pol.Santa Maria, ufficiale l'arrivo di Landolfi

Castellabate (Sa) - Colpo di mercato per la Polisportiva Santa Maria, che si è assicurato l'esperto difensore Gianmarco Landolfi. Il nativo di Agropoli, classe '89, ha vestito le maglie di Nocerina, Battipagliese, Sapri e Agropoli. Questo l'annuncio del club giallorosso: "L’esperto difensore cilentano Gianmarco Landolfi vestirà la maglia della Polisportiva Santa Maria 1932. Il calciatore agropolese, classe 1989, ha raggiunto l’accordo con il sodalizio di patron Tavassi. Curriculum di tutto rispetto per Landolfi, che ha vestito anche le maglie di Agropoli, Nocerina, Battipagliese, Sapri ed Ebolitana. Proprio con la squadra della sua città, Agropoli, è stato uno dei protagonisti della promozione dei delfini in serie D. La sua esperienza, dunque, al servizio della squadra allenata da mister Egidio Pirozzi per la stagione calcistica 2019/20".