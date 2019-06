Audax Cervinara, confermato anche Cioffi

Cervinara (Av) - Importante conferma per l'Audax Cervinara che, per il prossimo campionato di Eccellenza, rende noto la permanenza del difensore classe '91 Simone Cioffi. Questo l'annuncio ufficiale: "L’Audax Cervinara Calcio 1935 è lieta di annunciare la riconferma di Simone Cioffi per la prossima stagione del campionato di Eccellenza. Difensore, classe 1991, è stato uno dei storici Capitani dell’Audax e rappresenterà sicuramente un elemento di grande importanza nella rosa a disposizione di Mister Ferraro. In bocca al lupo a Simone da parte di tutta la famiglia Audax!".