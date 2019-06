Marcianise, ufficiale la conferma del Dg Salomone

Marcianise - Il Marcianise ripartirà da una importante conferma tra i ranghi dirigenziali: Cesare Salomone resterà il direttore generale del club. Tanta l'esperienza tra i professionisti di Salomone che, con la Casertana, ha ricoperto dal 2011 al 2013 il ruolo di responsabile della comunicazione, mentre dal 2014 al 2016 è stato team manager e poi club manager fino a gennaio 2017. Questo il commento del presidente Vincenzo Gallo dopo la riunione fissata per programmare la prossima stagione di Eccellenza: "Non c’è persona migliore di Cesare Salomone per ricoprire il delicato ruolo di D.G. Salomone è partito con noi due anni fa quando il calcio a Marcianise era un lontano ricordo e ha lavorato con professionalità e passione”.