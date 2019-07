Virtus Avellino, a centrocampo arriva Liguori

AVELLINO - Il mese di luglio inizia sotto i migliori auspici per la Virtus Avellino che si assicura le prestazioni sportive di #Sabatino Liguori, centrocampista di grande qualità con importanti trascorsi in Serie D con Asti e Cassino dove nella stagione 2005/2006 vince il campionato. Pupillo di mister Messina prima al biennio con il Solofra e poi al San Tommaso, lo scorso anno, Tino Liguori ha contribuito alla promozione in Serie D della squadra avellinese. Leader in campo come nello spogliatoio, l’ex capitano di Solofra e San Tommaso proverà a portare anche in maglia bianconeroverde il suo importante bagaglio di esperienza e professionalità per aumentare le skill del centrocampo virtussino che dovrà essere plasmato da mister Gianluca Della Rocca. Vincitore del premio come capitano della squadra che si è aggiudicata la promozione diretta in Serie D al Gran Galà del Calcio dilettante tenutosi ad Acerra ed organizzato dall’Associazione italiana Calciatori, approderà in maglia Virtus Avellino grazie alla mediazione dei suoi due procuratori Valentino Viviani e Stefano Squitieri.

