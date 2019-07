Albanova, salutano in quattordici

CASAL DI PRINCIPE - "L'Albanova Calcio rende noto che non sarà rinnovato l'accordo per la stagione 2019/2020 con i seguenti calciatori: Capitelli Alessio, Capone Gianluca (fine prestito), D'Ambra Igino Osvaldo, Della Corte Antonio, Di Mauro Salvatore (fine prestito), Esposito Alfredo, Folliero Gennaro, Gatta Gismondo, Nucci Paolino, Perna Aniello, Signore Carmine, Signorelli Gennaro, Terribile Antonio (fine prestito), Varriale Vincenzo La Società ringrazia i suddetti atleti per l'impegno profuso in maglia biancazzurra, ed augura loro le migliori fortune calcistiche e personali. Nei prossimi giorni verranno comunicati i rinnovi" si legge sul sito ufficiale dell'Albanova.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA