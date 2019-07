Albanova, presi Tufano e Martellone. Confermato Cifani

CASAL DI PRINCIPE - Due nuovi arrivi e una conferma in casa Albanova. La società ha annunciato "il tesseramento a titolo temporaneo del portiere Tommaso Martellone. Di proprietà della Casertana, l'estremo difensore classe 2001 scuola Napoli ha vestito nella passata stagione la maglia della Frattese. La Società ringrazia la Casertana per la disponibilità e porge al ragazzo il più caloroso benvenuto". Inoltre è stato comunicato "il tesseramento per la stagione 2019/2020 del calciatore Marco Tufano. Centrocampista classe 1984, Tufano nelle ultime due stagioni ha militato in serie D con Frattese e Granata. In carriera vanta 132 presenze tra serie C1 e C2 ed ha vestito, tra le altre, le maglie di Pistoiese, Latina, Avellino, Benevento, Paganese e Casertana. La Società porge a Tufano il più caloroso benvenuto, auspicando di condividere le migliori soddisfazioni sportive". Riconfermato anche per la prossima stagione Fabio Cifani.