Angri, confermato l'esterno D'Andrea

ANGRI - Vincenzo D'Andrea resta all'Angri: questo quanto comunicato dalla società grigiorossa: "Lui non ha mai smesso di indossare questa maglia. La società ha riconfermato per la stagione 19/20 la presenza in grigiorosso di Vincenzo D'Andrea, esterno d'attacco che ha dato il suo fondamentale contributo nella vittoria del campionato lo scorso anno. Intensità, impegno e sacrificio che D'Andrea è pronto a rimettere in gioco in questa stagione. Un bentornato ad un calciatore che non ha mai smesso di fare parte della nostra famiglia".