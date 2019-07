Mariglianese, ecco il portiere De Riggi

MARIGLIANO - La Mariglianese ha annunciato che "Pietro De Riggi, classe 1987, è un nuovo giocatore biancoceleste. Portiere, proveniente dal Casamarciano, nel curriculum del calciatore anche Baiano, Cicciano, Ercolano e l'Aversa Normanna". Queste le sue prime dichiarazioni: "Ho scelto la Mariglianese per il progetto che vi è alla base, è una società seria e con molte ambizioni. Per questo motivo spero di poter dare il massimo, stare al servizio del mister e della squadra e dare il meglio di me quando sarò chiamato in causa".