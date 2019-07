Pol. Grotta, il nuovo allenatore è Iuliano

GROTTA MINARDA - La Polisportiva Grotta 1984, tramite una nota, ha dato "un caloroso benvenuto nella propria famiglia al mister Pasquale Iuliano al quale é stata affidata la guida tecnica della Prima squadra per il prossimo campionato di Eccellenza". Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono molto felice e carico di iniziare questa nuova avventura con la Polisportiva Grotta. Sono consapevole di essere arrivato in una piazza importante con dei tifosi calorosi ma allo stesso tempo esigenti. Mi hanno convinto la serietà e soprattutto l'entusiasmo della società e del suo presidente Mauro Piccolo. Non mi piace fare promesse, sarà un campionato difficile ma sono sicuro che con l'aiuto ed il supporto dei nostri tifosi potremo dire la nostra ".