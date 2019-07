Vitulazio, preso l'attaccante Capasso

VITULAZIO - Tramite un comunicato, il Vitulazio ha annunciato "di aver acquisito le prestazioni del calciatore Vito Capasso. Capasso, attaccante classe 1992, l'anno scorso ha vestito la maglia della Virtus Goti risultando uno dei migliori del Campionato nel suo ruolo. Ex giovanili del Napoli, ha giocato poi nel Sapri e nella Nocerina in D vestendo anche la maglia dell'Ebolitana in Lega Pro. La Società rosanero ha bruciato sul tempo la concorrenza assicurandosi un top player che formerà con De Lucia una coppia d'attacco formidabile. Benvenuto Vito!".