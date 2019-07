Villa Literno, comincia l'era Cristiani bis

VILLA LITERNO - Come annunciato qualche giorno fa, oggi, per il Villa Literno Calcio, è il d-day per quanto riguarda il prossimo allenatore della squadra maggiore. A ufficializzare il tutto, è il direttore sportivo biancorosso Michele Aletta: "L’allenatore del Villa Literno Calcio, per la stagione 2019-2020, sarà ancora Piero Cristiani". Sciolto il nodo allenatore, si tratta di una riconferma, il direttore sportivo liternese spiega i motivi del”Cristiano bis” sulla panca biancorossa: "Ritengo giusto per dare continuità al progetto di continuare con mister Cristiani. Personalmente conosco il mister da molti anni, prima come valido calciatore in seguito come un giovane allenatore dalle potenzialità importanti. Nel finale della passata stagione si è ben comportato guadagnando sul campo la riconferma". Il ds liternese si spinge oltre, e dà uno sguardo al futuro: "Rispetto alle stagioni precedenti quest’anno la società ha optato per una gestione delle risorse più oculata. La società intende investire sui giovani. Giovani talentuosi che s’incastrino alla perfezione con calciatori più esperti. L’obiettivo della stagione rimane inalterato". Il Villa Literno già nella scorsa edizione del campionato di promozione è risultato la terza squadra nella speciale graduatoria con più giovani impiegati in campo. Il Ds Aletta aggiunge: "Il Villa Literno ha intenzione di regalarsi un campionato comunque da protagonista. Un campionato di alta classifica inseguendo i “playoff”. Personalmente sono ottimista. L’organico della squadra a disposizione del mister lo ritengo sufficientemente valido per provare e centrare l’obiettivo. Non sarà facile, molte società si stanno attrezzando per affrontare il prossimo campionato da protagoniste. In ogni caso, anche il Villa partirà ai nastri di partenza con la convinzione di essere competitivo. Il Villa Literno è una società bene organizzata e con le idee chiare. Questo nel calcio, spesso fa la differenza".

