La Gelbison chiude la porta: "Graziani ed Esposito sono incedibili"

VALLO DELLA LUCANIA - La Gelbison non ci sta e prende posizione su alcune illazioni di mercato: "In merito ad alcune notizie pubblicate nelle ultime ore da alcuni organi di stampa l’ASD Gelbison precisa che i giocatori Vittorio Graziani e Salvatore Esposito sono incedibili ad altre società. Entrambi restano nella rosa rosso blu essendo giocatori che fanno parte integrante del progetto Gelbison. Graziani lo scorso anno in prestito all’Agropoli ed Esposito centrocampista saranno impegnati nella stagione calcistica con la squadra che il Presidente Puglisi sta costruendo insieme ai suoi collaboratori e a Mister Martino. Nei prossimi giorni saranno annunciati i primi acquisti della nuova rosa".

