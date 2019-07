PONTECAGNANO FAIANO - Due giovanissimi pilastri vestiranno per un altro campionato i colori biancoverdi. Stiamo parlando di Paolo Ruggiero e Vittorio Martinangelo, faianesi doc che per l'ottavo campionato consecutivo (per Ruggiero) e quinto campionato (per Martinangelo) continueranno a scrivere una pagina di storia dell'U.S.Faiano 1965. Due ragazzi che danno il massimo impegno per la squadra del proprio paese sia in campo, che nella scuola calcio biancoverde.

