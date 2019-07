Mariglianese, arrivano Cossentino e Colucci

MARIGLIANO - Due nuovi arrivi in casa Mariglianese. Il primo nome annunciato è quello di Gianluca Cossentino, "Mariglianese doc, classe '98, proveniente dal Baiano militante in Promozione, un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età del difensore centrale: Eccellenza col Nola, serie C con la Paganese, Primavera dell’Avellino e Allievi del Napoli". Queste le sue prime parole: “Ho scelto la Mariglianese perché la società mi ha fortemente voluto e da mariglianese sentivo una grande responsabilità nell’accettare questa opportunità. Spero di dare il massimo alla squadra della mia città, non deludere le aspettative e dare il meglio di me sul campo". In seguito la società ha annunciato anche che "Angelo Colucci, classe 1994, centrocampista, é un nuovo calciatore della US Mariglianese".