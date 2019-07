Costa D'Amalfi, ecco Bardini e De Martino

AMALFI - Due annunci per il mercato in entrata del Costa d'Amalfi. La società ha annunciato "il tesseramento di Giovanni Bardini", difensore classe 2002 che nella scorsa stagione ha militato in pianta stabile nella prima squadra dell Rocchese. Queste le sue prime parole in maglia biancazzurra: “Sono felicissimo di essere qui, è un ambiente adatto a me, in cui crescere e migliorare. Non vedo l’ora di iniziare, è una piazza che merita tanto e io mi impegneró tanto per aiutare la squadra". Inoltre la società ha annunciato "di aver tesserato Antonio De Martino"; classe 2001, anche lui difensore, ex Battipagliese: "Sono orgoglioso di aver firmato per questa grande società, sono motivatissimo a fare bene, lavorando tanto, e non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e del mister".