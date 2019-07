Saviano, preso il centrocampista Bracale

SAVIANO - Tramite una nota, il Saviano ha annunciato "che è stato tesserato, per la stagione 2019/2020, il centrocampista Gaetano Bracale. Nato a Napoli il 08-10-1988 il calciatore proviene dalla Viribus Somma 100 con cui ha realizzato 4 gol nella passata stagione. Un altro tassello importante selezionato dal direttore sportivo Vincenzo Simonelli per lo scacchiere tattico del tecnico Natale Minichini, un calciatore fortemente voluto in casa neroverde visto che il mediano sommese era stato in passato vicino ad indossare la maglia del lupo. Notevole esperienza per il neo acquisto, tanta quantità ma anche qualità in mezzo al campo, centrocampista che ha dato il suo notevole contributo in cinque stagioni alla causa e storia recente della ormai scomparsa RUS Vico con lo storico approdo della compagine della piccola comunità palmese al campionato di Eccellenza".