Pol. Grotta, ecco Fiorillo, Farinelli e Brogna. Confermati Cogliano e Saveriano

GROTTAMINARDA - Volti nuovi e conferme per il Grotta: la società ha annunciato "di essersi assicurata le prestazioni sportive di Antonio Fiorillo. Classe ‘93 originario di Battipaglia, Fiorillo è un giocatore polivalente che gioca prevalentemente come terzino sinistro ma che, all’occorrenza, può ricoprire vari ruoli, sia in difesa che a centrocampo. Nella sua carriera, vanta più di 60 presenze in Serie D con le maglie di Battipagliese e Agropoli. Ha disputato l’ultima stagione nel campionato di Eccellenza tra le fila della Polisportiva Santa Maria collezionando 30 presenze". Le sue prime dichiarazioni: "Sono entusiasta di essere arrivato a Grottaminarda, Volzone mi ha parlato benissimo della piazza e dei tifosi. Non ho esitato neppure un istante ad accettare la proposta del Presidente Mauro Piccolo. Spero di poter dimostrare tutte le mie qualità e di dare il mio contributo alla squadra". Il Grotta ha anche annunciato "di essersi assicurata le prestazioni sportive di Roberto Farinelli. Centrocampista classe 2001, Farinelli è cresciuto nelle giovanili dell’Avellino militando nelle categorie U15, U16 e U17. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia della juniores del Portici collezionando 8 presenze". Il terzo volto nuovo è quello di Luigi Brogna: " Classe ‘97, Brogna è un centrocampista di qualità che fa della corsa e degli inserimenti i suoi punti di forza oltre alla capacità di occupare indistintamente tutte le posizioni del centrocampo. Vero e proprio jolly, sarà una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Iuliano. Brogna ha disputato l’ultima stagione con la maglia dell’Audax Cervinara nel campionato di Eccellenza ma, nonostante la giovane età, può vantare più di 70 presenze in Serie D con Turris, SFF Atletico, Gladiator e Torrecuso".

Conferme

Anche conferme per il Grotta che ha annunciato "la conferma di Vito Cogliano. Centrocampista classe 2002, Cogliano nello scorso campionato di Promozione in maglia giallorossa ha collezionato 8 presenze mettendo a segno 1 gol" e quella di Gennaro Saveriano: "Classe ‘96, Saveriano incarna alla perfezione il prototipo del centrocampista moderno che abbina qualità e quantità e che può essere utilizzato in più zone del campo. Reduce da una stagione straordinaria in maglia giallorossa impreziosita da 10 gol, Saveriano è stata l’autentica rivelazione dello scorso campionato di Promozione risultando un elemento decisivo nella vittoria del titolo". Le prime parole: "Ho deciso di rimanere a Grottaminarda perché non mi piace lasciare le cose fatte a metà, ho voluto cogliere i frutti del lavoro svolto l’anno scorso. Inoltre la società ed i tifosi mi hanno fatto sempre sentire importante, hanno voluto fortemente che continuassi a giocare qui e quindi la scelta è stata facile per me. Non vedo l'ora di ricominciare e lavorerò duramente per fare ancora meglio dello scorso campionato".



Fiorillo, cogliano, brogna, farinelli, saveriano