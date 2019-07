Frattamaggiore Calcio, Siciliano nuovo volto in attacco

FRATTAMAGGIORE -La Frattamaggiore Calcio comunica di aver ingaggiato Emilio Siciliano, attaccante classe 2000. Cresciuto nei settori giovanili di Napoli e Casertana e proveniente dal Casoria, lo scorso anno si è imposto come uno dei migliori under della categoria con 6 reti e svariati assist all'attivo. Le sue ottime prestazioni gli sono valse le chiamate di diverse compagini di Serie D, tuttavia Siciliano ha deciso di sposare la causa nerostellata con grande entusiasmo ed andrà ad arricchirne il parco under, che sarà integrato ulteriormente nei prossimi giorni.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA