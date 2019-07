Rione Terra, panchina a Montefusco

POZZUOLI - L'ASD Rione Terra Calcio comunica ufficialmente che Tiziano Montefusco siederà sulla panchina gialloblu per la stagione 2019/20. Figlio d'arte, papà Vincenzo è stato un ex calciatore ed allenatore del Calcio Napoli, Tiziano Montefusco è reduce dalla vittoria del campionato di Prima Categoria con il Pianura ed ora arriva all'ombra della Solfatara per fare bene anche in un campionato duro e competitivo come quello di Promozione. Con il nuovo corso inaugurato con l'arrivo del DS Carmine Ennio, il Rione Terra, mettendo al centro del progetto giovani calciatori, proverà ad alzare l'asticella; a Montefusco il compito di far crescere e guidare la squadra, che concordemente allo staff societario, si sta delineando. Queste le sue parole dopo la firma, accolto dal dirigente Massimo Avallone che, insieme al DS Ennio, sta facendo un grande lavoro di programmazione in vista della prossima stagione: "Sono felice di far parte della famiglia Rione Terra Calcio, una delle realtà più solide del panorama calcistico regionale. Ringrazio il presidente Sergio Di Bonito, i dirigenti Massimo Avallone, Carmine Ennio e tutto lo staff per la fiducia riposta nei miei confronti. Dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria, l'obiettivo personale, ma anche societario, è quello di fare bene in Promozione. Ora è prematuro parlare di obiettivi ma stiamo già al lavoro per allestire una squadra, mix di giovani e calciatori d'esperienza, molto competitiva. Accetto con entusiasmo questa nuova sfida".

