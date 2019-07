Virtus Ottaviano, Vitter è il nuovo tecnico

OTTAVIANO - Reduci dall'amara retrocessione in Promozione dello scorso campionato, i tifosi della Virtus Ottaviano accolgono il loro nuovo mister: "L'ASD Virtus Ottaviano 2001 comunica di aver raggiunto nella giornata odierna l'accordo con Mister Pasquale Vitter, per la guida tecnica della nuova stagione agonistica. Il Mister-Pediatra, nativo di Torre Annunziata, ha accettato con entusiasmo la proposta dei nostri dirigenti, ed ha sposato in pieno il progetto-giovane che la società intende portare avanti. Nella sua carriera il mister oplontino è risultato vincitore di sette campionati, portando prima l'Atletico Savoia dalla Terza Categoria in Promozione, poi trionfando con il Savoia dalla Promozione alla Serie D. Successivamente il Trainer ha fatto benissimo anche a Sarno, vincendo il Campionato di Eccellenza e raggiungendo un ottimo sesto posto in Serie D. Dopo le parentesi di Angri e Frattamaggiore, la ciliegina sulla torta è arrivata l'anno scorso con la vittoria nel Calcio a 5 Femminile e raggiungimento della Serie A con le ragazze della Sarnese. La scelta del Mister conferma gli obiettivi di calcio pulito e concreto che quest'anno la nostra gloriosa società intende portare avanti. I nostri dirigenti, con questa scelta, hanno voluto comunicare all'ambiente calcistico campano, la volontà di portare avanti un discorso calcistico serio e pulito e basato sulla crescita dei tanti validi giovani del circondario. A tal proposito si comunica l'accordo raggiunto con la scuola Calcio Reale del mister Domenico Baino, che si occuperà della guida del Settore Giovanile".

