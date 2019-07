Marcianise, pioggia di rinnovi in casa biancazzurra

MARCIANISE - Giornata intensissima per il Marcianise: la società del casertano ha infatti ufficializzato quattro rinnovi. Ecco il comunicato ufficiale: "L’US Marcianise annuncia che in data odierna ha rinnovato il difensore Marcello Giunta.

Giunta, classe 1988 con trascorsi in serie D, Eccellenza e giovanili di serie C e’ uno dei veterani della rosa.

Insieme al Capitano Pietro Famiano ha sposato il progetto Marcianise calcio nell’estate 2017 quando nacque il sodalizio presieduto da Vincenzo Gallo. Calciatore di esperienza e professionista serio, sarà molto utile al mister Angelo Valerio. Dopo Marcello Giunta infatti rinovano anche Nicola Maietta,Giuliano Delli Paoli e Marco Vertuccio. Maietta, classe 98, e’ un jolly visto che può giocare esterno alto, basso e mezzala. Tutti i tifosi ricordano il suo terzo goal nella finale di Coppa con un destro potente sotto la traversa. Delli Paoli e’ del 2001 è l’anno scorso e’ stato il play titolare della squadra che ha stravinto campionato e coppa. Vertuccio, anch’egli 2001 ha fatto coppia con Iovinella in difesa ed e’ stata una delle rivelazioni dell’anno. Vertuccio e Delli Paoli sono stati stabilmente convocati dalla rappresentativa campana durante la scorsa stagione".

